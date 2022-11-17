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В Кызылорде вымогатель шантажировал девушку интимными фото

Вымогатель шантажировал девушку интимными фото Фото: polisia.kz
В полицию города Кызылорды обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что знакомый вымогал у нее деньги, угрожая опубликовать в социальных сетях ее интимные фотографии, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции УП города Кызылорды в дежурные сутки задержали 33-летнего жителя области. Вещественные доказательства изъяты.

"В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК РК "Вымогательство". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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