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В Алматы участковый потушил загоревшийся автомобиль

Участковый потушил Фото: Facebook/Арыстангани Заппаров
Участковый инспектор в Алматы потушил загоревшийся во дворе дома автомобиль, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что во дворе дома по пр. Достык загорелся автомобиль, поступило в полицию в начале первого часа дня.

Участковый инспектор УП Медеуского района, лейтенант полиции Ерик Жоракулов находился на своем участке и мгновенно отреагировал.

Убедившись, что людей поблизости нет, принял меры к тушению пожара, воспользовавшись огнетушителями свидетелей. На помощь участковому пришли и жители дома.

"Специалисты отмечают, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому необходимо обслуживать электрооборудование авто на специализированных СТО: не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители". Начальник ДП города Алматы Арыстангани Заппаров
Константин Вноровский
Арыстангани Заппаров Алматы
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