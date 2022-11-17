В Алматы участковый потушил загоревшийся автомобиль

Участковый инспектор в Алматы потушил загоревшийся во дворе дома автомобиль, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что во дворе дома по пр. Достык загорелся автомобиль, поступило в полицию в начале первого часа дня.

Участковый инспектор УП Медеуского района, лейтенант полиции Ерик Жоракулов находился на своем участке и мгновенно отреагировал.

Убедившись, что людей поблизости нет, принял меры к тушению пожара, воспользовавшись огнетушителями свидетелей. На помощь участковому пришли и жители дома.