В Алматы участковый потушил загоревшийся автомобиль
Фото: Facebook/Арыстангани Заппаров
Участковый инспектор в Алматы потушил загоревшийся во дворе дома автомобиль, передает Zakon.kz.
Сообщение о том, что во дворе дома по пр. Достык загорелся автомобиль, поступило в полицию в начале первого часа дня.
Участковый инспектор УП Медеуского района, лейтенант полиции Ерик Жоракулов находился на своем участке и мгновенно отреагировал.
Убедившись, что людей поблизости нет, принял меры к тушению пожара, воспользовавшись огнетушителями свидетелей. На помощь участковому пришли и жители дома.
"Специалисты отмечают, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому необходимо обслуживать электрооборудование авто на специализированных СТО: не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители". Начальник ДП города Алматы Арыстангани Заппаров
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