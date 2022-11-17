Лукашенко подарил белорусским журналистам по мешку картошки

Всем журналистам президентского пула в Беларуси, а также главным редакторам местных СМИ подарили по мешку картошки, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил белорусский журналист Игорь Тур в своем telegram-канале.

Журналист также отметил, что обычно мешки картошки президент государства дарит на свадьбу, однако сегодня "досталось всем и без повода".

"Сегодня мешок картошки получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ. Насколько я знаю, это было личное распоряжение Первого". Игорь Тур

Отметим, что это уже не первый раз, когда президент Беларуси отправляет в качестве подарка картофель. В канун нового 2019 года Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка белорусской картошки и сало местного производства.

В ноябре 2019 года СМИ писали, что певица Алла Пугачева привезла с гастролей в Минске три мешка отборного картофеля от Лукашенко.