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Марат Ахметжанов посоветовал сдавать похищенное в январе оружие добровольно

Марат Ахметжанов посоветовал сдавать добровольно Фото: Zakon.kz
В Казахстане полицейские изъяли нелегального оружия уже больше, чем похищено в ходе январских событий, заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава МВД страны рассказал 17 ноября 2022 года во время визита в Петропавловск, передает КТК.

Он добавил, что полицейские продолжают находить схроны.

На сегодняшний день изъято свыше 3 тыс. единиц оружия. Большая часть была похищена из магазинов во время январских событий. В основном это охотничьи ружья. Имеется и служебное оружие. Историю каждого образца выясняют эксперты.

Как сказал Марат Ахметжанов, он надеется, что способствовать сдаче нелегального оружия будет разовая амнистия, объявленная главой государства для участников январских событий.

"Все пошли, и они пошли, взяли оттуда оружие. Потом, видя, что за это уголовная ответственность, не баловство, где-то утопили, где-то в люках бросили, и потихонечку мы находим. Главой государства объявлена разовая амнистия, то есть мы говорим, что те, кто сдает это оружие добровольно, в рамках амнистии будут освобождены от уголовной ответственности". Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

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