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Собчак извинилась перед главой "Ростеха" в связи с делом о вымогательстве

Извинилась перед главой "Ростеха" Фото: Instagram/xenia_sobchak
Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову в связи с уголовным делом о вымогательстве у него 11 млн руб, сообщает Zakon.kz.

Свой пост журналистка опубликовала в Telegram-канале.

Она выразила сожаление, что действия ее коллег нанесли ему вред. Собчак утверждает, что в их действиях не было никакого политического подтекста.

В заключении Ксения Собчак выразила надежду на то, что правоохранительные органы проявят "сочувствие и снисхождение" к фигурантам дела.

По информации ТАСС, следствие полагает, что трое арестованных фигурантов уголовного дела о вымогательстве были подчиненными Ксении Собчак и выполняли ее указания, когда опубликовали пост в Telegram-канале, ставший причиной их уголовного преследования. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов Дмитрий Малютов.

Говорится, что в ближайшее время в офисе "Ростеха" состоятся переговоры Собчак и главного исполнительного директора госкорпорации Сергея Чемезова. Как сообщили агентству в окружении телеведущей, эти переговоры направленны на "улаживание конфликта".

Суханов, Романовский и Бигаев были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала "Тушите свет". Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.

Ранее Ксения Собчак назвала обвинения в адрес своего коммерческого директора Кирилла Суханова чушью. Сразу после обвинения она срочно уехала из России. 7 ноября 2022 года вернулась. Свое возвращение никак не комментировала.

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