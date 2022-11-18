Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Зеленский заявил, что 10 млн украинцев остаются без света

электричество Украина Фото: pixabay
Наибольшее число оставшихся без света – в Винницкой, Одесской, Сумской областях и в Киеве. Ранее президент Украины заявлял, что в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг без света остаются 10 млн украинцев, сообщает РИА Новости.

"Весь день идет ликвидация последствий ударов. На этот час десять миллионов украинцев без электричества. Наибольшее число – в Винницкой, Одесской, Сумской областях и в Киеве".Владимир Зеленский

Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.

Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.

Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.

Читайте также

Собчак извинилась перед главой "Ростеха" в связи с делом о вымогательстве

В СКО новая птицефабрика обеспечит мясом курицы более 100 тыс. человек

Акимат Актюбинской области и АО "ТНК "Казхром" заключили меморандум

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Зеленский Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
торги на бирже
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
бассейн в Актобе
В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления