Зеленский заявил, что 10 млн украинцев остаются без света

Наибольшее число оставшихся без света – в Винницкой, Одесской, Сумской областях и в Киеве. Ранее президент Украины заявлял, что в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг без света остаются 10 млн украинцев, сообщает РИА Новости.

"Весь день идет ликвидация последствий ударов. На этот час десять миллионов украинцев без электричества. Наибольшее число – в Винницкой, Одесской, Сумской областях и в Киеве". Владимир Зеленский

Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.

Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.

Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.