Врач рассказала, когда нельзя принимать горячий душ

Горячий душ не стоит принимать при высокой температуре, боли в сердце и повышенном артериальном давлении. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщает Zakon.kz.

Эксперт объяснила, что если делать это при высокой температуре тела, то она поднимется еще больше, сообщает Москва 24.

"В такой ситуации не нужно согревать. При болях в сердце и высоком артериальном давлении тоже не стоит идти под горячую воду, потому что состояние может ухудшиться". Врач-терапевт Надежда Чернышова

По словам Чернышовой, лучше всего принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной, близкой к комнатной температуре.

"Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета". Врач-терапевт Надежда Чернышова

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