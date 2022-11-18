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В Японии сообщили о возможно запущенной КНДР ракете

ракета КНДР Фото: pixabay
Власти обратились к жителям и попросили не приближаться к ракете в случае, если она упадет в воду, сообщает Zakon.kz.

Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщает РИА Новости.

"Согласно данным Министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море".Береговая охрана Японии

Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков. Значительная часть из них приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.

В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

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