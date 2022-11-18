Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки в стране выявили 83 заболевших КВИ и шестерых с КВИ с признаками пневмонии. Двумя днями ранее коронавирусом заболели 72 казахстанца, сообщает Zakon.kz.

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