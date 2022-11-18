Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили 83 заболевших КВИ и шестерых с КВИ с признаками пневмонии. Двумя днями ранее коронавирусом заболели 72 казахстанца, сообщает Zakon.kz.
На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 790 человек (–612+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне – 690.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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