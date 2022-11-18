Изменились правила проведения национального конкурса "Мерейлі отбасы"

Постановлением правительства Казахстана от 16 ноября 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения Национального конкурса "Мерейлі отбасы" (Счастливая семья), сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что приказом министра информации и общественного развития РК создается организационный комитет по координации работы по подготовке и проведению конкурса из числа заинтересованных государственных органов, юридических лиц и общественных деятелей.

Комиссия по определению победителей конкурса создается распоряжением акима соответствующей административно-территориальной единицы из числа заинтересованных государственных органов, юридических лиц, общественных деятелей и лауреатов конкурса предыдущих лет в областях, городах, районах.

Семья, изъявившая желание принять участие в конкурсе, подает заявку для участия в бумажном или электронном варианте в районную или городскую комиссию в течение месяца со дня публичного объявления о начале конкурса.

К заявлению необходимо приложить:

копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копии свидетельств о рождении детей;

копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;

копии свидетельства о заключении брака;

копии свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей;

копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;

рекомендательные письма от юридических или физических лиц (не менее двух);

копии документов, подтверждающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;

копии документов, подтверждающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество) (при наличии).

Копии представляемых документов нужно заверить председателем районной или городской комиссии на основании предъявленных семьями оригиналов.

Предусматривается, что по итогам конкурса областные (городские) комиссии в течение двух рабочих дней с момента принятого решения по определению одной семьи-победителя уведомляют письмом победителей конкурса и его участников с предоставлением выписки из протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса.

Постановление вводится в действие с 28 ноября 2022 года.