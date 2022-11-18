Срок представления отчетности и уплаты ряда налогов истекает 21 ноября
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21 ноября 2022 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.
Так, не позднее 21 ноября необходимо представить:
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2022 года (ф. 328.00).
Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в октябре 2022 года) (ф. 851.00).
Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешительного документа в октябре 2022 года) (ф. 870.00).
Также необходимо уплатить в бюджет:
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