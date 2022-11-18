Срок представления отчетности и уплаты ряда налогов истекает 21 ноября

Так, не позднее 21 ноября необходимо представить:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2022 года (ф. 328.00).

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в октябре 2022 года) (ф. 851.00).