Эксклюзивное интервью о Конституционном законе "О прокуратуре"
Фото: gov.kz
О новеллах Конституционного закона РК "О прокуратуре" рассказывает Мурат Ахметов, начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры РК.
О чем пойдет речь:
Что явилось основанием для придания закону "О прокуратуре" статуса конституционного?
Какие новеллы предусмотрены в Конституционном законе "О прокуратуре"?
Что даст нашим гражданам новый Закон о прокуратуре?
Какие новые полномочия закрепил за прокурорами новый Закон и в чем они заключаются?
О правозащитной функции Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу и их исполнением.
Что делает Генпрокуратура для защиты от пыток осужденных?
Какие меры принимаются по реализации Закона об амнистии участников январских событий? Сколько осужденных уже освобождено по амнистии?
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