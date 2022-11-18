Эксклюзивное интервью о Конституционном законе "О прокуратуре"

О чем пойдет речь:

Что явилось основанием для придания закону "О прокуратуре" статуса конституционного?

Какие новеллы предусмотрены в Конституционном законе "О прокуратуре"?

Что даст нашим гражданам новый Закон о прокуратуре?

Какие новые полномочия закрепил за прокурорами новый Закон и в чем они заключаются?

О правозащитной функции Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу и их исполнением.

Что делает Генпрокуратура для защиты от пыток осужденных?