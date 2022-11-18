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Законодательство РК

Эксклюзивное интервью о Конституционном законе "О прокуратуре"

Мурат Ахметов Фото: gov.kz
О новеллах Конституционного закона РК "О прокуратуре" рассказывает Мурат Ахметов, начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры РК.

О чем пойдет речь:

  • Что явилось основанием для придания закону "О прокуратуре" статуса конституционного?

  • Какие новеллы предусмотрены в Конституционном законе "О прокуратуре"?

  • Что даст нашим гражданам новый Закон о прокуратуре?

  • Какие новые полномочия закрепил за прокурорами новый Закон и в чем они заключаются?

  • О правозащитной функции Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу и их исполнением.

  • Что делает Генпрокуратура для защиты от пыток осужденных?

  • Какие меры принимаются по реализации Закона об амнистии участников январских событий? Сколько осужденных уже освобождено по амнистии?

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