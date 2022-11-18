Курсы валют на 18 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 18 ноября 2022 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 459,05 тенге, евро – 475,67 тенге, рубля – 7,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,27 тенге, продажи – 7,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,33 тенге, продажи – 7,4 тенге. Читайте также В Казахстане McDonald’s временно приостанавливает работу Андрей Тимченко возглавил Bereke Bank Курс доллара продолжает снижаться на торгах

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