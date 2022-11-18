"Осколки прошлого": российский фотограф поехал в города Казахстана запечатлеть ушедшую эпоху

Российский фотограф Арсений Котов – документалист ушедшей эпохи. Вот уже на протяжении нескольких лет он ездит по бывшим странам СССР и фотографирует монументальные творения советского модернизма. На этот раз он побывал в городах Казахстана и рассказал Zakon.kz, что увидел.

Фото: из личного архива Арсения Котова

На фотографиях Арсения Котова время будто застыло на рубеже 80-90-х годов. Его бег замедлился, чтобы мы успели заметить ускользающую красоту наших городов. Он тайком пробирался на Семипалатинский полигон, беседовал с чабанами, обосновавшимися в обсерватории под Алматы, бродил по заброшенной тюрьме, восхищался гротескными, индустриальными пейзажами Темиртау.

Фото: из личного архива Арсения Котова

Фотографу из Самары Арсению Котову 34 года. Последние 8 лет он исследует города бывшего СССР. Увлечение советской архитектурой и памятниками у него появилось еще в юном возрасте. Он стал осознавать, как быстро меняется облик его родного города. Застраивается непрезентабельными с точки зрения архитектуры торговыми центрами из дешевых материалов. Так он пришел к выводу, что необходимо собрать и сохранить "осколки прошлого", пусть и на фотографиях.

Свою многолетнюю экспедицию Арсений начал с России. Фотохудожник объездил заброшенные северные российские города. Когда-то там постоянно велась добыча ресурсов, будь то золото или пушнина. Сейчас города и поселки стоят брошенные. Рабочие приезжают на выработки вахтовым методом и не живут там постоянно.

Фото: из личного архива Арсения Котова

В разрушающемся наследии СССР фотограф увидел какую-то свою невероятную красоту. От нее одновременно мощно веет былым величием и тленом разлагающегося титана.

По итогам 8 лет поездок по брошенным поселкам, городам, советским лабораториям и институтам, где делали биологическое и химическое оружие, заброшенным заводам, фабрикам, плотинам и водохранилищам, ветшающим памятникам фотограф выпустил две книги. Одна из них – "Заброшенные города СССР" – вышла в сентябре 2022 года. Вторая – немного позднее и рассказывает о советском монументальном искусстве.

Фото: из личного архива Арсения Котова

Масштабная поездка по городам Казахстана получилась внезапной. Из-за резко меняющейся политической обстановки в мире Арсений Котов решил совершить большую поездку по Казахстану. По его словам, в нашей стране есть великое множество памятников ушедшей эпохи, которые необходимо было запечатлеть, пока они не исчезли. Поездка длилась целый месяц.

"Я побоялся, что в будущем у меня не будет возможности посетить Казахстан. Хотелось посмотреть все крупные города, в которых я никогда не бывал. До этого я два раза был в Алматы. Проезжал по трассе из Уральска в Актобе, был на Байконуре, затем поехал на юг", – вспоминает россиянин.

Фото: из личного архива Арсения Котова

На этот раз поездка фотографа прошла по следующему маршруту: Рудный – Костанай – Кокшетау – Астана – Экибастуз – Солнечный – Павлодар – Курчатов – Семей –Усть-Каменогорск – Караганда – Темиртау – Алматы – Жезказган – Сатпаев –Байконур – Актобе и возвращение в Самару.

В Семипалатинске Котов ездил на место взрыва первой советской атомной бомбы. Добыть официальные документы на посещение территории на полигоне фотографу не удалось, поэтому пришлось воспользоваться услугами местных "сталкеров". В городе до сих пор есть люди, которые ходят на запретные территории, чтобы собирать металл, несмотря на опасность облучения.

Фото: из личного архива Арсения Котова

"На месте установлены такие бетонные пилоны, на которые крепилось оборудование для измерений. Видел различные укрепления, в том числе подземные, мосты, здания и прочее. Просто хотелось посмотреть на последствия взрывов. Все это стоит там до сих пор. Официально попасть туда мне не удалось, к сожалению. Я написал письмо администрации, но меня почему-то проигнорировали. Пошел туда с местными мужиками, которые там металл пилят. Они ездят туда ночами. Договорился, что они за небольшую плату свозят меня на место взрыва первой советской атомной бомбы. Они свозили. Не могу сказать, что что-то меня впечатлило. Но повреждения каких-то подземных сооружений действительно удивляют. Например, когда видишь вырванную из бетона арматуру", – говорит российский фотограф.

Эту территорию патрулируют военные. Но Арсению Котову и местным "сталкерам" удалось избежать встречи с ними.

Еще одно место, которое каждому фотографу-документалисту хотелось бы посетить, – это космодром "Байконур". В первый раз Котов был там нелегально в 2018 году. Наблюдал за пуском ракет, фотографировал ржавеющие "Бураны".

Фото: из личного архива Арсения Котова

"На космодром я ходил нелегалом. Видел, как там стояли корабли "Бураны", ракеты модели "Энергия", смотрел на запуск. Для того, чтобы добраться до места, я приехал на трассу, а потом за 8 часов прошел пешком 35 километров. С собой взял рюкзак, в котором лежал фотоаппарат, спальный мешок и запас воды на двое суток. Ночевать пришлось прямо там. Пришел к монтажно-испытательному комплексу. Здание закрытое, но в нем были щели. Через них можно залезть. Сейчас туда пробраться гораздо сложнее. Появились датчики и камеры. После меня там были и другие фотографы. Но потом какие-то… нарисовали граффити. В этот раз я был в самом городе. Мне выписали пропуск. Я прогулялся по городу. Он совсем маленький, я поснимал немножко да поехал домой", – рассказывает Котов.

Историю с разрисованными граффити "Буранами" казахстанцы помнят. Она вызвала большой скандал. "Роскосмос" даже хотел выкупить бесхозные "Бураны", но потом выяснилось, что у них есть хозяин. После происшествия космические корабли тщательно охраняют. Попасть на территорию космодрома и монтажно-испытательных комплексов нелегально сейчас практически невозможно.

Фото: из личного архива Арсения Котова

Большое впечатление на фотографа-документалиста произвели индустриальные пейзажи Темиртау. Для темиртаусцев и карагандинцев черный снег, дымящиеся трубы не вызывают ничего, кроме обиды, а Арсений Котов увидел в них необычную красоту.

Фото: из личного архива Арсения Котова

"Фотографии, сделанные в Темиртау, одни из самых впечатляющих. Мне очень нравятся промышленные пейзажи. В Темиртау такие виды! Самые крутые кадры – это город и на заднем плане – завод. В Караганде же очень много объектов советского монументального искусства и мозаики", – рассказал фотограф.

Фото: из личного архива Арсения Котова

В Караганде в объектив камеры фотохудожника попала знаменитая "гармошка". Жилой дом, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом Караганды и выстроенный в виде гармошки. На самом верху известная надпись – "Караганде – образцовый порядок и высокую культуру".

Также он запечатлел мозаику на Каскадной площади. А вот карагандинского космонавта, выложенного мозаикой, который находится на одной из девятиэтажек на проспекте Нуркена Абдирова, сфотографировать не удалось. Эту мозаику сейчас перекрыло строящееся здание очередного торгового дома. Строение кое-как "впихнули" между домами. Несмотря на активный протест горожан, стройка продолжается.

Под Алматы Арсений Котов фотографировал обсерваторию Ассы-Тургень.

Фото: из личного архива Арсения Котова

"Там очень необычная такая научная советская архитектура. Комплекс выглядит очень футуристично. Обсерватория была наполовину заброшенная. Там я встретил чабанов. Они там жили. Туда иногда вроде бы ученые ездят и есть сторож", – рассказал Котов.

Фото: из личного архива Арсения Котова

Следующее место, где Арсений Котов побывал впервые, – это две заброшенные тюрьмы, находящиеся рядом с селом Жангизтобе в Абайской области. В заброшенных тюрьмах фотограф раньше не бывал. Его удивил огромный периметр, обнесенный колючей проволокой. До сих пор стоят наблюдательные вышки.

Фото: из личного архива Арсения Котова

В целом, по словам фотографа, поездка обошлась ему не слишком дорого. Ночевал Котов в основном у своих же подписчиков, которые тут же откликнулись, узнав, что он поедет по городам Казахстана. Казахстанцы звали его в гости, принимали с удовольствием.

Фото: из личного архива Арсения Котова

Сделанные в Казахстане фотографии Котов еще не разбирал. Как раз планирует этим заняться. Он обещает, что в скором времени снимки начнут появляться в его Instagram.

Ева Гоцкая

Фото предоставлены Арсением Котовым