Два ведущих футболиста не помогут сборной Казахстана в матче с ОАЭ
Фото: kff_team
19 ноября пройдет товарищеская игра по футболу между сборными ОАЭ и Казахстана. Наставник казахстанской команды Магомед Адиев не сможет рассчитывать в этом поединке на Абзала Бейсебекова и Рамазана Оразова, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанская дружина уже прибыла и провела первую тренировку в Абу-Даби, передает пресс-служба КФФ.
К сожалению, пропустит товарищеский матч против ОАЭ игрок "Актобе" Рамазан Оразов. В предыдущем матче с Узбекистаном футболист получил травму глаза и вынужден был покинуть поле.
Также не сможет выйти на стадион в Абу-Даби защитник столичной "Астаны" Абзал Бейсебеков, у которого тоже травма.
Товарищеский матч с ОАЭ пройдет 19 ноября, начало – в 21:30 по времени Астаны.
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