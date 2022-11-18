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Два ведущих футболиста не помогут сборной Казахстана в матче с ОАЭ

Футбол Травмы игроков Фото: kff_team
19 ноября пройдет товарищеская игра по футболу между сборными ОАЭ и Казахстана. Наставник казахстанской команды Магомед Адиев не сможет рассчитывать в этом поединке на Абзала Бейсебекова и Рамазана Оразова, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская дружина уже прибыла и провела первую тренировку в Абу-Даби, передает пресс-служба КФФ.

К сожалению, пропустит товарищеский матч против ОАЭ игрок "Актобе" Рамазан Оразов. В предыдущем матче с Узбекистаном футболист получил травму глаза и вынужден был покинуть поле.

Также не сможет выйти на стадион в Абу-Даби защитник столичной "Астаны" Абзал Бейсебеков, у которого тоже травма.

Товарищеский матч с ОАЭ пройдет 19 ноября, начало – в 21:30 по времени Астаны.

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