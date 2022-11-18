Роналду раскритиковал молодых игроков

С момента выхода скандального интервью португальской футбольной звезды Криштиану Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану прошло чуть меньше недели. Футбольной общественности стали известны новые подробности данного интервью, сообщает Zakon.kz.

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Помимо разговоров о клубе "Манчестер Юнайтед" и его наставнике, Роналду рассказал многое о своей личной жизни и будущей карьере. Сама беседа начиналась со слов о недостатке уважения к нему со стороны клуба и его наставника.

"Меня не поставили в игре "Ман Сити" как бы из уважения к моей карьере, а потом хотят видеть на три минуты со "шпорами". Что это? Считаю это отговорками и не хочу критиковать его, может быть, у него другое мнение. Он выбрал игроков, которые делают погоду в "МЮ", и не уважает меня так. Говорю, что есть, из-за этого я ушел в матче против "Тоттенхэма". Я не заслужил того, чтобы меня выпускали на три минуты, уверен, что могу принести пользу команде". Криштиану Роналду

Португалец особо не волнуется за свои резкие слова и сейчас зациклен только на игры будущего мундиаля.

"Сейчас моя цель – ЧМ-2022. Возможно, я больше не буду играть на мундиале, так как я здесь 5-й раз. Пока не решил ничего, но я всегда с фанатами и верю в них. Нет идеальных людей, все ошибаются, и я тоже. Вернулся в "МЮ" с целью улучшить показатели клуба. Но как это сделать, если тебе мешают, не хотят слушать. Думаю, мне есть что подсказать, мог бы помочь. Считаю, что мне и "МЮ" надо начать все с чистого листа. Я не потерял свои навыки мастерства". Криштиану Роналду

Роналду высказал свое мнение о проведении Чемпионата мира в зимнее время.

"Зима – это не проблема, готовы, мы же профессионалы и сможем сыграть в любых условиях. Конечно, хочется тепличных условий, но все на равных условиях. Надеюсь и верю, это будет лучший Чемпионат мира в моей истории. Отличие этого турнира от других, что играем зимой, начало сезона в Европе, все в прекрасной кондиции". Криштиану Роналду

Форвард "МЮ" раскритиковал молодых игроков, сравнив их с поколением 20-летней давности.

"У нынешнего поколения другой менталитет, разница в чувстве голода, все достается им проще, не приходится страдать. Молодые игроки ныне другие, чем были ранее, такова жизнь. Новое поколение, новые технологии их отвлекают. Информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Я сожалею об этом, они не берут пример с лучших, с тех, кто рядом с ними. 20 лет назад брал примеры у Нистелроя, Фердинанда, Кина, Гиггза, и я добился такого успеха и долго играю на высоком уровне. Слежу за собой. Я предпочитаю подавать пример и образец для подражания. Прихожу каждое утро, делаю одно и то же. Пожалуй, первый, кто приходит на тренировку, и последний, кто уходит. Факты говорят сами за себя. Нынешнее поколение не будут играть до 37-ми". Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии ответил на вопрос о своей популярности в соцсетях.

"У меня 497 миллионов подписчиков в Instagram: больше всех на планете. Это не только потому, что я хорошо играю в футбол. Остальное тоже имеет значение. Нужно быть харизматичным, да и хорошая внешность помогает. Я не знаю истинной причины. Но я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить". Криштиану Роналду

Криштиану Роналду уверен, что еще играет на Топ-уровне и реально смотрит на вещи.

"На одном высоком уровне невозможно находиться все время, возраст берет свое, нужно подстраиваться. Конечно, я не такой, как это было 20 лет назад, адаптируюсь, знаю свои сильные стороны. Я все еще играю на высоком уровне, забиваю голы, и продолжу, если позволит здоровье и окружающие члены команды. Конечно, от критики не убегу. Но хочу посмотреть, кто будет играть на моем уровне в 37 лет. Я чувствую себя очень хорошо и верю, что отлично проведу Чемпионат мира". Криштиану Роналду

Нападающий "МЮ" поделился своим мнением о своем главном конкуренте в мировом футболе – форварде "ПСЖ" Лионеле Месси.

"Удивительный и волшебный игрок. 16 лет играем на большой мировой арене, у меня с ним отличные отношения. Но мы не друзья, у нас просто общение, как между партнерами по команде. Я очень уважаю то, как он всегда обо мне отзывается". Криштиану Роналду

Роналду не забыл высказаться о чувствах к своей девушке и матери его четверых детей – Джорджине Родригес.

"Мы помогаем друг другу, у нее было тяжелое детство и свой взгляд на жизнь. У нее интересная жизнь и история – родилась в Аргентине, были проблемы с семьей и жила одна. Она помогла мне в свое время. Иногда, когда я немного подавлен, она помогает мне подняться, а иногда я ей. Так что мы хорошая пара и помогаем друг другу. Я очень рад, что она рядом". Криштиану Роналду

Тем временем сборная Португалии в отсутствии Роналду на своем поле разгромила команду Нигерии – 5:0. Лидер португальцев пропустил эту игру из-за гастрита и планирует выйти на первый матч ЧМ-2022 против Камеруна 24 ноября.