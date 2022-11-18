Абонент недоступен: что делать, если на холоде выключился телефон

С наступлением зимы и резкого перепада температур в работе мобильного устройства возникают серьезные сбои. В итоге гаджет может перестать работать в любой момент, а вы останетесь без связи. Zakon.kz собрал полезные советы, которые помогут избежать этого.

Большинство производителей смартфонов изначально предупреждают, при каких температурах может работать их устройство. Как правило, в инструкциях прописаны стандартные параметры – это выше 0°C и до плюс 35°C.

Сегодняшние мобильные устройства быстро разряжаются уже при незначительном понижении температуры. Всему виной, как говорят эксперты, их тонкий корпус и металлические обрамления.

Специалисты рекомендуют отключить устройство и убрать его в карман. Так можно сохранить имеющийся заряд. Были случаи, когда мобильное устройство начало разряжаться при минус 10°C.

При этом, если вам срочно нужно позвонить или отправить сообщение, то воспользуйтесь горячими клавишами. Эксперты заявляют, что и они не всегда срабатывают, но попробовать все равно стоит, и вот как это нужно сделать:

1. Одновременно удерживайте кнопки уменьшение или увеличение громкости и питание. Отпустите кнопки, когда смартфон завибрирует.

Если первый способ оказался неэффективным, то стоит попробовать еще один вариант.

2. Одновременно удерживайте около двух минут кнопки увеличение, уменьшение громкости и питание.

Эти действия должны дать небольшой заряд устройству, и какое-то время у вас будет мобильная связь.

Также производители и специалисты по мобильным устройствам призывают пользователей при таких внештатных ситуациях не паниковать и не пытаться всеми возможными способами включить смартфон. Так возрастает вероятность поломки устройства.

Стоит просто оставить смартфон в покое или добраться до теплого помещения и дать устройству немного отогреться. Уже позже включить гаджет и подключить зарядное устройство. Ни в коем случае не прогревайте телефон феном или обогревателем, поскольку резкий перепад температуры может существенно повредить батарею.