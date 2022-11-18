Курс доллара немного подрос на торгах 18 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,04 тенге (+0,42), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,29 тенге (-0,14).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 475,67 тенге.

Торгов по рублю также не проводилось. Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 7,58 тенге. Курс Нацбанка – 7,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-466 тенге, евро – по 472-477 тенге, российские рубли – по 7,27-7,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 18 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,7% до 90,42 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,9%, до 82,39 доллара.