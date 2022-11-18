Изменились правила возмещения расходов на выращивание деревьев и кустарников

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов от 8 ноября 2022 года внесены изменения в Правила возмещения расходов на закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, создание и развитие частных лесных питомников, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что возмещение расходов осуществляется при достижении минимальных показателей объема выпускаемой продукции:

на закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород не менее 500 сеянцев или саженцев на гектар;

на создание и развитие частных лесных питомников не менее 200 000 сеянцев или не менее 5000 саженцев на гектар.

При этом государственная поддержка частного лесоразведения осуществляется в сроки:

плантационного выращивания быстрорастущих древесных и кустарниковых пород в промышленных и энергетических целях для лиственных пород не более 10 лет, для хвойных пород – не более 15 лет;

создание и развитие частного лесного питомника для лиственных пород не более 5 лет, для хвойных пород – не более 10 лет.

Предусматривается, что государство возмещает до 50% расходов на закладку и выращивание плантаций в промышленных и энергетических целях и столько же на создание и развитие частных лесных питомников.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2022 года.