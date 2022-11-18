Пристававшего к девочке мужчину поймали в Талдыкоргане

Полицейские задержали мужчину, который приставал к 12-летней девочке в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности.

"Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

Расследование проводится по статье 124 УК РК – "Развращение малолетних". Задержанного проверят на причастность к другим преступлениям.

Момент нападения на девочку зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.