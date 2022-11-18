Пристававшего к девочке мужчину поймали в Талдыкоргане
Фото: polisia.kz
Полицейские задержали мужчину, который приставал к 12-летней девочке в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности.
"Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Ельдар Абдикенов.
Расследование проводится по статье 124 УК РК – "Развращение малолетних". Задержанного проверят на причастность к другим преступлениям.
Момент нападения на девочку зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.
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