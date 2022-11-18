Cиноптики спрогнозировали погоду в Алматы, Астане и Шымкенте с 19 по 21 ноября

В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погодных явлений в трех городах Казахстана с 19 по 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане:

19 ноября: переменная облачность, временами снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -3...-5°C.

20 ноября: переменная облачность, ночью и утром – снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -12...-14°C.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днем -9...-11°C.

Прогноз погоды в Алматы:

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +7...+9°C.

20-21 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +8...+10°C.

Прогноз погоды в Шымкенте:

19 ноября: переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ночью временами туман. Ветер юго- западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +11...+13°С.

20 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +11...+13°С.

21 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.

19 ноября на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга – сильные осадки.

Лишь в центре и на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере – с низовой метелью.