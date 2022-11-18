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Курсы валют на 19 и 20 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 459,50 тенге (+0,88), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился и составил 7,60 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,37 тенге (+0,13).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 475,67 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 473-479 тенге, российские рубли – по 7,27-7,45 тенге.

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Лариса Черненко
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