Курсы валют на 19 и 20 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 459,50 тенге (+0,88), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился и составил 7,60 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,37 тенге (+0,13).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 475,67 тенге.