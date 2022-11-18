Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
19 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
В Уральске ночью и утром – туман, гололед.
В горных районах Туркестанской области временами сильные осадки в виде дождя и снега. На западе, юге, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.
В Шымкенте и Туркестане синоптики прогнозируют туман.
На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе региона возможен туман. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске – ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.