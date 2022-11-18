Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погодных условиях в стране на 19 ноября, сообщает Zakon.kz.

19 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром – туман, гололед.

В горных районах Туркестанской области временами сильные осадки в виде дождя и снега. На западе, юге, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане синоптики прогнозируют туман.

На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе региона возможен туман. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске – ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.