Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экс-президента Молдовы Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста

бывший президент Молдовы Фото: dodon.md
Политику изменили меру пресечения – ему запретили выезжать из страны, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон вышел из-под домашнего ареста. Решение Верховного суда страны вступит в силу 20 ноября, сообщает РБК.

Игоря Додона задержали в мае. В июне ему предъявили обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в рамках уголовного дела компании "Энергоком".

Речь идет о времени, когда Додон занимал пост министра экономики.

Игорь Додон был президентом с 2016 по 2020 год, посты в правительстве он занимал с 2006 по 2009 год.

Читайте также

Судебный процесс в отношении Карима Масимова начался в Астане

203 обращения поступило в ЦИК в период подготовки к выборам президента РК

Казахстанские дипломаты в Украине прибыли в Варшаву для участия в выборах

Данияр Кунафин
Молдова
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
выступили в силу новые законы
Новые законы начали действовать в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления