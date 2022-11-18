Экс-президента Молдовы Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста
Фото: dodon.md
Политику изменили меру пресечения – ему запретили выезжать из страны, сообщает Zakon.kz.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон вышел из-под домашнего ареста. Решение Верховного суда страны вступит в силу 20 ноября, сообщает РБК.
Игоря Додона задержали в мае. В июне ему предъявили обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в рамках уголовного дела компании "Энергоком".
Речь идет о времени, когда Додон занимал пост министра экономики.
Игорь Додон был президентом с 2016 по 2020 год, посты в правительстве он занимал с 2006 по 2009 год.
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