Экс-президента Молдовы Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста

Политику изменили меру пресечения – ему запретили выезжать из страны, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон вышел из-под домашнего ареста. Решение Верховного суда страны вступит в силу 20 ноября, сообщает РБК.

Игоря Додона задержали в мае. В июне ему предъявили обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в рамках уголовного дела компании "Энергоком".

Речь идет о времени, когда Додон занимал пост министра экономики.

Игорь Додон был президентом с 2016 по 2020 год, посты в правительстве он занимал с 2006 по 2009 год.