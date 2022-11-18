В СКО судят экс-участкового по делу об убийстве сельчанки

Женщина собирала ягоды. После ранения она успела позвонить родным. Бывшему полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых бывший участковый сельского округа Кабай Альтеев. Ему инкриминируют бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия. Экс-полицейскому грозит до семи лет тюрьмы, однако родственники погибшей настаивают, что судить его нужно сразу по нескольким статьям, сообщает телеканал "Астана".

Первое заседание по делу об убийстве жительницы станции Бауманская прошло в Мамлютском районом суде.

49-летняя Алтынай Муздакбаева скончалась от обильной кровопотери. Ей прострелили плечо, когда она собирала ягоды в поле.

Односельчане погибшей предположили, что охотники приняли женщину за дичь. Главным подозреваемым стал житель станции – Сергей Лосеня. Пенсионер сразу взял на себя всю вину и с июля находится в следственном изоляторе. Суд над дедушкой пройдет на следующей неделе.

На нынешнем процессе определяют степень вины участкового. Гособвинение считает, что "инспектор полиции Альтеев не принял своевременных мер по задержанию Лосени и изъятию у него незаконно хранящегося оружия с боеприпасами, что привело к избавлению от орудия преступления".

"А также своевременного вызова медработников, явное неисполнение подозреваемым Альтеевым своих служебных обязанностей в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, повлекших по неосторожности к тяжким последствиям в виде смерти Муздакбаевой". Государственный обвинитель Талгат Тулегенов

Из выступления прокурора также стало известно, что бывший участковый в тот момент был нетрезв.

На первом заседании заслушали показания четверых свидетелей. Асет Байжиенов одним из первых обнаружил раненую. Он рассказал, что рядом с ней был полицейский, который даже не пытался оказать первую медпомощь истекающей кровью женщине.

"Кабай Абаевич вот там стоял. Рядом была женщина, которая умерла, – Алтынай. Вот так сидела. Лицо в крови, пятно было, грязная вся. Она уже беленькая такая была – бледная. И участковый подходит и говорит: "Вези ее в больницу". Я отказался, так как слышал, что стреляли в нее. Потом он мне 2 сотки дает, я тоже отказался это брать. "Тогда – говорит, – отъезжай, мы сами повезем". У него перегар был". Асет Байжиенов

Сын убитой Алтынбек Сайлауов настаивает, что бывшего полицейского нужно судить сразу по нескольким статьям. А само дело отправить на пересмотр.

"В обвинительном акте написано – под управлением Альтеева Кабая автомарки ВАЗ-2107 белого цвета произведен выстрел Лосеней Сергеем в Муздакбаеву Алтынай. Четко, ясно написано – под управлением Альтеева Кабая. По любому они вдвоем все это мутили. Сожительница Лосени Сергея говорила о том, что Альтеев звонил 5 дней подряд – то, что у них есть ружье – поехали на охоту. Можно же еще статьи дать – бездействие по службе, превышение полномочий, скрытие улик, дать ему соучастника – он же помогал скрыть улики". Сын убитой Алтынай Муздабековой Алтынбек Сайлауов

О том, что после расследования вопросов у родственников убитой меньше не стало, Алтынбек рассказал и министру внутренних дел, который посетил регион с рабочей поездкой.

Марат Ахметжанов поручил полицейским еще раз встретиться с потерпевшей стороной и выслушать их доводы. Суду же, между тем, предстоит выслушать показания еще двух свидетелей, в том числе подозреваемого в убийстве по неосторожности Сергея Лосени.