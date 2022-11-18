Шеф-редактор The Central Asia: Казахстан – это моя любовь

Британский журналист пакистанского происхождения Раза Сайед находится в Казахстане для освещения выборов президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Раза Сайед – шеф-редактор The Central Asia, британский журналист пакистанского происхождения, обладающий тремя магистерскими степенями в различных областях журналистики. Раза Сайед больше 30 лет работает сразу для нескольких стран, но его основным объектом освещения является Центральная Азия и особенно Казахстан.

В настоящее время Раза Сайед является шефом Британского бюро для GNN – популярного новостного агентства Пакистана, а также редактором по Центральной Азии для второго своего издания – The London Post. Раза приехал в Казахстан, чтобы подготовить ряд материалов о наших выборах, поэтому редакция Zakon.kz смогла задать ему несколько вопросов.

– Мистер Сайед, насколько британцы осведомлены о Центральной Азии в целом и нашей стране в частности? Насколько им знакома наша история, например?

– Центральная Азия является колыбелью нескольких древних цивилизаций, но в Великобритании сегодня обычные люди очень мало знают о народах, живущих здесь. В основном, знают, что это не имеющий выхода к морю регион с запасами нефти и газа или как какой-то регион на задворках России.

К огромному сожалению, за исключением политических кризисов мы почти не видим упоминания, информационно-образовательных статей об этом регионе в основных СМИ или каких-то документальных фильмов на телеканалах. Создается впечатление, что правительства Центральной Азии вовсе не занимаются продвижением своей культуры, искусства и музыки, чтобы помочь жителям Запада узнать о Центральной Азии. Хотя это может в разы увеличить доход государства от туристической отрасли.

То же самое касается и Казахстана, что особенно обидно. Потому что Казахстан – это моя любовь.

Вообще, простые британцы даже не знают, что существует страна с названием Казахстан. Даже те, кто слышал это название, легко перепутали бы его с другими "…станами" региона. И хорошо образованные люди в основной своей массе не всегда могут определить положение Казахстана на географической карте. Поэтому неудивительно, что преимущественная часть британцев не знает о реформах, проведенных в этой стране в недавнем прошлом. Многие из британцев не знают имени президента Казахстана. Единственный обзор от серьезного политика, который я прочел, – это статья лорда Уортона о политике президента Токаева, в которой он крайне тепло отозвался о действиях политического руководства Казахстана в украинском кризисе. Понимание сложности положения президента Токаева с самой протяженной границей в мире, которую Казахстан делит с Россией, и сохранение при этом самостоятельности вашего президента – это пример сильного лидера и мужественного человека.

В Великобритании, пожалуй, только несколько журналистов пишут регулярно о Казахстане. Один из них – это Дэвид Пэрри, который публикуется в нашем издании The London Post. Разумеется, пишу я сам в качестве колумниста и шеф-редактора.

– А в вашей второй стране – Пакистане – много ли знают о нас?

– Из-за языкового барьера пакистанцы в целом очень мало знают о Казахстане, который для них является мусульманской страной в Центральной Азии и другом Пакистана из-за исторических и религиозных связей. Пакистанцы с большим уважением относятся к казахам из-за их богатой культуры, религии и истории.

Если вы зададите вопросы о Центральной Азии жителям Пакистана, вы получите следующие ответы, что Центральная Азия не имеет выхода к морю, но богата полезными ископаемыми, особенно нефтью и газом. В Пакистане знают, что Центральную Азию населяют нации с мусульманским большинством и это очень дружелюбные люди, с которыми у Пакистана есть исторические и религиозные связи.

Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость республик Центральной Азии. С тех пор пакистанцы в целом проявляют большой политический интерес к Центральной Азии.

– Какие проекты, на ваш взгляд, могут быть полезны для продвижения имиджа Казахстана за рубежом?

– "Один пояс – один путь" – лучший проект Китая, который мог бы соединить Центральную Азию с Пакистаном. Если это удастся реализовать, это откроет новостные площадки для торговли, туризма, культуры и спорта в Пакистане и Центральной Азии. Связь Аравийского моря через порт Гвадар с государствами Центральной Азии изменит правила игры для всего региона. Пришло время сблизить людей из обоих регионов, в которых СМИ и научные круги могут сыграть жизненно важную роль.

К тому же Пакистан нуждается в энергии, в то время как Казахстан является центром энергии и биотоплива. Более того, обе страны могут работать вместе в науке и технике. Насколько я понимаю, правительства обеих стран работают над тесным сотрудничеством в этой области.