В СКО открыли новый казахский театр

18 ноября в СКО состоялось торжественное открытие нового казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова с участием министра культуры и спорта Даурена Абаева и акима области Кумара Аксакалова, сообщает Zakon.kz.

Почетными гостями стали народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, олимпийский чемпион Александр Винокуров, обладательница приза за главную женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов и другие видные представители культуры и искусства, научной и творческой интеллигенции, политические и общественные деятели.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Министр культуры и спорта Даурен Абаев зачитал слова поздравления от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"От всей души поздравляю жителей региона с знаменательным событием – открытием нового здания Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. На сцене Казахского театра имени Сабита Муканова, история которой насчитывает почти четверть века, было поставлено более 100 драматических произведений. Благодаря своему творческому потенциалу коллектив достиг больших высот на республиканских и международных театральных фестивалях. Из стен театра вышли такие таланты, как всемирно известная киноактриса Самал Еслямова и режиссер Фархад Молдагали. Желаю вам больших творческих успехов, ярких поисков, успешных проектов и любви зрителей", - отмечается в обращении президента.

Поздравляя жителей и гостей города, министр культуры и спорта Даурен Абаев подчеркнул, что именно территория северного Казахстана является родиной прославленных поэтов и писателей.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"На этой земле родились Магжан Жумабаев, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Сафуан Шаймерденов. И сегодня казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова является одним из хранителей памяти о великих сыновьях казахского народа. На труппу театра возложена огромная миссия по популяризации нашей культуры и искусства". Даурен Абаев

Это долгожданное и большое событие для североказахстанцев. В СКО появился еще один объект с уникальной архитектурой. Новый казахский театр станет главной достопримечательностью города.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Театр – это духовный, культурный и исторический центр. Для развития общества, наряду с экономикой, необходимо развивать и сферу искусства. В стране нужно создавать условия для формирования образованных, культурных и свободных граждан. Идет становление общества, которое основывается на духовных ценностях. Человек, близкий к искусству, стремится к высоким стандартам". Кумар Аксакалов

После официальной части гости и приглашенные посмотрели премьеру спектакля "Шоқан" по мотивам повести Сабита Муканова.