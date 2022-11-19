Строительный скандал не утихает в Павлодаре

Две пятиэтажки возвели в рекреационной зоне города, у природного памятника "Гусиный перелет". Сейчас по этому объекту идут судебные тяжбы между чиновниками, сообщает Zakon.kz.

Вид на одну из главных достопримечательностей Павлодара – Благовещенский кафедральный собор, который открывался при въезде в город закрыли две новостройки. Дома, возвели буквально за полгода. Чиновники уверяют, что юридических нарушений по архитектурному облику города тут нет, только вот жители с этим не согласны, сообщает телеканал "Астана".

Дома построили близ палеонтологического природного памятника "Гусиный перелет", и зона эта – рекреационная, считают павлодарцы.

Общественники рассказали, что направили кипу писем в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В ведомстве постановили отозвать разрешительные документы, которые выдал отдел архитектуры и градостроительства Павлодара. Но местные чиновники с вердиктом не согласны.

"Комитет не устанавливал о том, что это рекреационная зона. Не единого документа у нас не имеется на сегодняшний день. Проходит судебный процесс по данной проверке. Первую инстанцию мы проиграли, мы говорим – мы проиграли. Сейчас, в настоящее время находится на апелляционном рассмотрении". замруководителя отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Жангельды Шалгумбаев

Недоумевает и застройщик: землю приобрел в 2006 году, целевое назначение на строительство многоэтажки получил в 2020.

Я сам не понимаю, почему меня хотят сделать крайним. Прошло общественное слушание. После общественного слушания мы получили талон на начало строительно-монтажных работ. У меня в прошлом году, в 2021 году, было все законно. директор стройкомпании Бауржан Асанов

Тем временем активисты считают, что и чиновники, и предприниматели знали, что эта стройка – вне закона.

"У нас есть такие застройщики, я бы сказала, недобросовестные. Которые изначально знали, на что они идут, это их предпринимательский риск. Они построили, но каким-то образом, наш городской акимат даёт, выносит постановление, разрешительный документ даёт при том, что у них нет детального плана". руководитель РОП "Әдiлдiк жолы" по Павлодарской области Нургуль Каирденова

Зато участки, на которых новостройки ждут тысячи семей, пустуют. По проекту на одном из проспектов города планировали возвести четыре многоэтажки.

Две даже начали, но в Социально-предпринимательской корпорации "Павлодар" игнорируют акты выполненных работ. Хотя по договору, должны принимать под подпись отчет ежемесячно.

Два других здания и вовсе под вопросом, хотя подрядчик был определен. В СПК ответили, что заморозили проект из-за нерешенного вопроса по коммуникациям. В строительной компании же недоумевают: пункт четко был прописан в договоре.

"Проектом договора на строительство домов вдоль проспекта Назарбаева, который нами уже был согласован, предусмотрено проектирование и строительство инженерных сетей, также благоустройство прилегающей территории исключительно за счет средств инвестора. Бюджет вообще не принимает участие в строительстве данных инженерных сетей". юрист стройкомпании Марина Губина

Эти дома могли сдать в эксплуатацию уже в середине 2025 года. На тысячи не построенных квартир претендуют очередники, которым, похоже придется еще подождать своей жилплощади.