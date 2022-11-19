Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед стартом ЧМ-2022

Лионель Месси не участвовал в командном занятии, но работал в зале по индивидуальной программе, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался вместе с командой в пятницу, сообщает Sports.kz.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре начнется 20 ноября. Сборная Аргентины в первом матче на турнире сыграет с Саудовской Аравией — игра пройдет 22 ноября.

Также в группе С сборная Аргентины встретится с командами Мексики и Польши. Матч с Мексикой состоится в ночь с 26 на 27 ноября, матч с Польшей — в ночь с 30 ноября на 1 декабря.