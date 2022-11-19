США рекомендуют предоставить иммунитет наследному принцу Саудовской Аравии
Как пишет Euronews, в Госдепе отмечают, что принц — как премьер-министр своей страны — должен обладать на территории США таким же иммунитетом, как и любой глава правительства.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рекомендация не касается сути дела, а лишь следует сложившейся дипломатической практике, и завили о "безоговорочном осуждении чудовищного убийства".
Письмо госдепартамента носит характер рекомендации, и формально не обязательно для исполнения.
В окружном суде американской столицы рассматривается иск, который подала невеста убитого Хашогги против Мохаммеда бин Салмана. Она обвиняет его в заказе и организации похищения и жестокого убийства журналиста-диссидента. Хажогджи в своих выступлениях неоднократно критиковал саудовского принца.
59-летнего Хашогги убили 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда тот пошел туда, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Разведка США считает, что операцию заказал Мохаммед бин Салман. Журналист критически писал о правительстве Саудовской Аравии и наследном принце Мухаммеде бин Салмане в том числе.