США рекомендуют предоставить иммунитет наследному принцу Саудовской Аравии

Правительство США рекомендует предоставить судебный иммунитет наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману по делу об убийстве Джамаля Хашогги. Соответствующее послание Госдеп направил Федеральному окружному суду Вашингтона, сообщает Zakon.kz

Как пишет Euronews, в Госдепе отмечают, что принц — как премьер-министр своей страны — должен обладать на территории США таким же иммунитетом, как и любой глава правительства.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рекомендация не касается сути дела, а лишь следует сложившейся дипломатической практике, и завили о "безоговорочном осуждении чудовищного убийства".

Письмо госдепартамента носит характер рекомендации, и формально не обязательно для исполнения.

В окружном суде американской столицы рассматривается иск, который подала невеста убитого Хашогги против Мохаммеда бин Салмана. Она обвиняет его в заказе и организации похищения и жестокого убийства журналиста-диссидента. Хажогджи в своих выступлениях неоднократно критиковал саудовского принца.

59-летнего Хашогги убили 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда тот пошел туда, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Разведка США считает, что операцию заказал Мохаммед бин Салман. Журналист критически писал о правительстве Саудовской Аравии и наследном принце Мухаммеде бин Салмане в том числе.