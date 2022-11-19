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Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по двум делам Трампа

Трамп Фото: Instagram/realdonaldtrump
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд 18 ноября объявил назначении спецпрокурора для расследования двух дел экс-президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

На сайте минюста США говорится, что расследования начаты в связи с обвинениями в адрес Трампа в незаконном хранении секретных документов и в возможном вмешательстве в процесс передачи власти в США после президентских выборов в 2020 году.

Спецпрокурором назначен бывший федеральный прокурор минюста Джек Смит, который работал в Международном уголовном суде в Гааге.

Как пояснил Меррик Гарлан, решение назначить спецпрокурора в том числе вызвано тем, что Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты на следующих выборах. Спецпрокурор не будет подвергаться повседневному надзору со стороны какого-либо должностного минюста США.

12 августа при обыске в доме экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР изъяли 11 наборов секретных документов, некоторые из них были помечены грифом "совершенно секретно".

16 ноября стало известно о том, что Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США.

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