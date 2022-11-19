Павлодарский водоканал обвинили в незаконном обогащении и обязали снизить тариф

Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге, пришли к выводу в местном департаменте по регулированию естественных монополий. В компании, в свою очередь, заявили, что с этим не согласны, сообщает Zakon.kz.

По информации канала "Астана", услугодателя обязали вернуть уплаченные средства жителям. С 1 января за кубометр воды потребителям нужно будет платить не 45, а 43 тенге. Юрлицам тариф снизят на восемь тенге, до 155-ти. Таким образом местный водоканал должен будет за 12 месяцев полностью возместить свой якобы необоснованный доход.

Выявлена сумма необоснованно полученного дохода в размере 177 миллионов тенге. У монополистов ежегодно закладываются расходы, которые они должны осваивать. Затраты на ремонт и покупку определенных материалов, которые по итогам прошедшего года не были освоены. Департамент твердо придерживается позиции о необходимости возмещения жителям Павлодара всей суммы необоснованно полученного дохода. Руководитель ДКРЕМ по Павлодарской области Ибрагим Тангиев

В водоканале такое решение считают ошибочным. Говорят, и сумма гораздо меньше – 141 миллион тенге. И образовалась она благодаря экономии: снизилась аварийность на сетях, и ремонтные работы проводили реже. В компании добавили, что сэкономленные деньги направили на то, чтобы повысить зарплаты сотрудникам на 20 процентов. До этого она составляла от 105 до 115 тысяч тысяч тенге.

"Если бы у нас не было бы этой экономии, если сейчас нам департамент, комитет по регулированию естественных монополий все-таки введет этот компенсирующий тариф, то мы вынуждены будем зарплаты людям вернуть на прежний уровень" Главный инженер водоканала Дмитрий Башкиров

В компании уточнили, что дали полное разъяснение в департамент об экономии и изменении целевого назначения этих средств. Свой вердикт в комитете должны вынести на следующей неделе. Неудовлетворенная сторона сможет обратиться в суд.

9 ноября сообщалось о том, что в Астане и Карагандинской области антимонопольщики снизили цены на товарный газ после проведенной экспертизы у АО "КазТранГаз Аймак".