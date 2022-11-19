Эдгард Запашный вернулся к тренировкам с ранившим его тигром

Российский дрессировщик Эдгард Запашный 18 ноября рассказал о своем самочувствии после нападения тигра и о том, как встретился с молодым зверем уже на следующий день, сообщает Zakon.kz.

Запашный сообщил РЕН ТВ, что врачи прочистили его раны и сейчас он чувствует себя хорошо.

"Был на перевязке, доктор сказал, что раны почистили хорошо, у меня их несколько, загноения нет, наверное, самая большая опасность в этом – под когтями у них (тигров) грязь. Чувствую себя хорошо, никакие обезболивающие не пью, пью антибиотики, как положено". Известный укротитель тигров Эдгард Запашный

Помимо этого, дрессировшик более подробно пояснил, как произошло само нападение.

"Работал с молодыми животными, это для меня молодое, а так в нем уже больше ста килограммов. И действительно, странное стечение обстоятельств – повернулся на секунду, раз – а уже все произошло. Уже тигр прыгнул в мою сторону. Он немножко испугался взрослого тигра, на него рыкнули, и он сэмоционировал. Так как я оказался на его пути, он попытался ударить меня как предмет, который ему мешает в полете, и ударил лапой по лицу". Эдгард Запашный

Укротитель отметил, что десять лет не получал от хищников травм, а тут сразу удар тигра по лицу - шрам останется на всю жизнь.

Запашный сказал, что продолжит дрессировать Роя. Артист рассказал, что встретился с тигром уже на следующий день после нападения.

"Я к нему пришел, он чувствует себя абсолютно хорошо, он не имел злого умысла, чтобы меня как-то травмировать, убить, он вел себя спокойно, не напрягся при моем появлении. Все хорошо, мы сегодня опять с ним работали. Хороший парень, я надеюсь, что он вырастет и станет хорошим артистом". дрессировщик Эдгард Запашный

О том, что известного укротителя тигров Эдгарда Запашного ранил тигр стало известно 15 ноября. Дрессировщик поделился в telegram-канале видео, на котором предстал с окровавленным лицом.