В Казахстане некоторые активы железнодорожной инфраструктуры будут переданы в госсобственность

Премьер-министр Алихан Смаилов 19 ноября провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Участниками комиссии рассмотрены вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.

По итогам обсуждения премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына" и др.