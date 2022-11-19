В Казахстане некоторые активы железнодорожной инфраструктуры будут переданы в госсобственность
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов 19 ноября провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.
Участниками комиссии рассмотрены вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.
По итогам обсуждения премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына" и др.
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