Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 94 человека. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
18 ноября в стране выявили 83 заболевших КВИ и шестерых с КВИ с признаками пневмонии. Двумя днями ранее коронавирусом заболели 72 казахстанца.
На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (615 КВИ+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 674 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ