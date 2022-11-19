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Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане

Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 94 человека. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

18 ноября в стране выявили 83 заболевших КВИ и шестерых с КВИ с признаками пневмонии. Двумя днями ранее коронавирусом заболели 72 казахстанца.

На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (615 КВИ+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 674 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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COVID-19 Минздрав РК
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