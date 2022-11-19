Илон Маск запустил опрос, возвращать ли Трампа в Twitter

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск запустил опрос, следует ли восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий опрос он разместил на своей странице в Twitter.

"Восстановить бывшего президента Трампа", – написал Маск.

Внизу предложены два варианта ответа: да или нет.

Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть обрела адекватное руководство. При этом он не пояснил, будет ли когда-либо пользоваться ею, если его аккаунт разблокируют.

Проигравшего выборы главу Белого дома удалили из соцсети после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена.

Опрос продлится 24 часа.