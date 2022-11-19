Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Илон Маск запустил опрос, возвращать ли Трампа в Twitter

Маск запустил опрос, возвращать ли в Twitter Фото: Instagram/realdonaldtrump
Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск запустил опрос, следует ли восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий опрос он разместил на своей странице в Twitter.

"Восстановить бывшего президента Трампа", – написал Маск.

Внизу предложены два варианта ответа: да или нет.

Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть обрела адекватное руководство. При этом он не пояснил, будет ли когда-либо пользоваться ею, если его аккаунт разблокируют.

Проигравшего выборы главу Белого дома удалили из соцсети после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена.

Опрос продлится 24 часа.

Читайте также

Цифровой военный билет появится в Казахстане

Казахстанцам объяснили, почему периодически зависает портал еGov

Илон Маск не хочет быть генеральным директором Twitter

Константин Вноровский
Маск Илон Трамп Дональд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления