Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана – Павлодар
"Около 20:15 вечера в ходе патрулирования республиканской трассы Астана – Павлодар сотрудники "КазАвтоЖола" обнаружили сломанный автобус на краю дороги", говорится в сообщении организации.
Выяснилось, что водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из столицы в Усть-Каменогорск.
Дорожники оказали помощь водителю транспорта и свозили его в самую ближнюю станцию технического обслуживания, где удалось починить вышедшую из строя запчасть. В это время дети были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.
В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь.
19 сентября в Павлодарской области на трассе минивэн съехал в кювет. Два ребенка погибли, еще девять человек были доставлены в больницу.