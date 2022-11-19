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Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана – Павлодар

Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана - Павлодар Фото: pexels
18 ноября автобус с детьми-спортсменами сломался на трассе Астана – Павлодар, сообщает Zakon.kz.

"Около 20:15 вечера в ходе патрулирования республиканской трассы Астана – Павлодар сотрудники "КазАвтоЖола" обнаружили сломанный автобус на краю дороги", говорится в сообщении организации.

Выяснилось, что водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из столицы в Усть-Каменогорск.

Дорожники оказали помощь водителю транспорта и свозили его в самую ближнюю станцию технического обслуживания, где удалось починить вышедшую из строя запчасть. В это время дети были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.

В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь.

19 сентября в Павлодарской области на трассе минивэн съехал в кювет. Два ребенка погибли, еще девять человек были доставлены в больницу.

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Анастасия Стативкина
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