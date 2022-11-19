"Стива Джобса в юбке" приговорили 11 годам тюрьмы за обман инвесторов
Как пишет The Wall Street Journal, приговор аферистке в пятницу, 18 ноября, вынес суд в калифорнийском городе Сан-Хосе.
По решению суда в связи с беременностью Холмс должна начать отбывать наказание не ранее 27 апреля 2023 года.
Студентка Стэнфордского университета Элизабет Холмс предложила инновацию: чтобы на ранних стадиях определить онкологию, ВИЧ-инфекцию и другие болезни, достаточно будет взять у пациента всего каплю крови из пальца. В 2003 году она взялась за осуществление этой идеи, основав компанию Theranos.
Компания заявила, что выпустит анализатор крови под названием Edison, который сама Холмс нарекла "айподом в медицине". По планам, прибор должен был проводить 240 видов анализов на маленьких объемах крови.
В течение 12 лет Холмс удавалось убеждать инвесторов и менеджеров в том, что анализатор Edison столь эффективен и экономически выгоден, что позволит отказаться не только от обременительной сдачи крови из вены, но и от трудоемких и дорогостоящих стандартных анализов в обычных лабораториях.
Разработка оборудования оценивалась в $400 млн, а стоимость самого стартапа на пике успеха, в 2015 году, в $9 млрд. Theranos привлекла более $900 млн в пяти раундах от 275 инвесторов.
Однако впоследствии журналисту из Wall Street Journal Джону Карейре удалось добыть сведения о том, что никакого прибора для диагностики под маркой Theranos мир не увидит.