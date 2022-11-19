Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экопарк протяженностью более 70 гектаров создадут в Астане

Создадут в Астане Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Астане появится больше парковых кластеров и будет создан экопарк на территории Малого Талдыколя. Общая площадь экопарка составит более 70 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Проект экопарка предусматривает создание природно-рекреационной зоны для горожан, с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, передает официальный сайт городского акимата.

На сегодняшний день получено положительное заключение вневедомственной экспертизы проекта. Ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительно-монтажные работы. Стоит отметить, что создание экопарка на данной территории позволит горожанам и жителям близлежащих домов проводить отдых и прогулки на природе в шаговой доступности.

Создадут в Астане

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Также будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут применены природные материалы с заботой об окружающей среде, что соответствует экоурбанизму.

Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и малые архитектурные формы изготовят из природных материалов. Особое внимание будет уделено озеленению территории, где планируется посадка более 12 тыс. крупномерных деревьев и зеленых насаждений.

Создадут в Астане

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Прилегающую территорию Малого Талдыколя освоят. Там будут расположены социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и др.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Создадут в Астане

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Читайте также

Бизнес в помощь государству - в Семее построят школу на 1 200 мест

Умер работник взорвавшейся котельной в Акмолинской области

Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана – Павлодар

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
Мисс Казахстан 2022
"Мисс Казахстан – 2022" выбрали в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления