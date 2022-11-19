Бизнес в помощь государству – в Семее построят школу на 1200 мест

Согласно меморандуму, акимат области Абай предоставит земельный участок для строительства школы. После завершения строительства группа KAZ Minerals передаст объект образования в коммунальную собственность акимата. Стоимость строительства будет определена после подготовки проектно-сметной документации.

С 2015 по 2021 год в рамках поддержки социальной сферы в районах нынешней области Абай Группа KAZ Minerals финансировала ремонт помещений БСМП города Семея, ремонт больницы и дома культуры поселка Жезкент, ремонт помещений и поставку медицинского оборудования для районной больницы Аягозского района, реконструкцию помещений под реабилитационный центр для детей в городе Семее, восстановительные работы после паводков в городе Аягозе. Построены: общежитие на 104 места для Политехнического колледжа города Аягоза, здание спального корпуса спортивного интерната на 200 мест и пристройка борцовского зала к зданию ДЮСШ №1 в городе Семее и т.д.