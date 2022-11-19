Бизнес в помощь государству – в Семее построят школу на 1200 мест
Согласно меморандуму, акимат области Абай предоставит земельный участок для строительства школы. После завершения строительства группа KAZ Minerals передаст объект образования в коммунальную собственность акимата. Стоимость строительства будет определена после подготовки проектно-сметной документации.
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
"Вопрос строительства школ в нашей области очень актуальный. Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в город Семей поручил решить проблему нехватки мест в школах региона. На сегодня дефицит по области Абай составляет примерно 9 тыс. ученических мест. В рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 11 школ до 2025 года. Важно, что у нас есть такие социально ориентированные компании, которые готовы поддержать столь значимые для нашей новой области проекты". Аким области Абай Нурлан Уранхаев
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
"Для Группы KAZ Minerals вопрос образования остается одним из приоритетов в сфере социальных инвестиций и устойчивого развития. Сегодня мы сотрудничаем с высшими и средне-специальными учебными заведениями, выделяем гранты для выпускников школ, реализуем программу стажировки с дальнейшим трудоустройством молодых специалистов на наши современные предприятия. Для нас важно, чтобы молодежь региона могла развиваться. Строительство школы соответствует нашему подходу непрерывного образования. Обретение статуса областного центра открывает перед регионом новые перспективы, в том числе и в образовании". Председатель правления KAZ Minerals Management Эльдар Мамедов
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
С 2015 по 2021 год в рамках поддержки социальной сферы в районах нынешней области Абай Группа KAZ Minerals финансировала ремонт помещений БСМП города Семея, ремонт больницы и дома культуры поселка Жезкент, ремонт помещений и поставку медицинского оборудования для районной больницы Аягозского района, реконструкцию помещений под реабилитационный центр для детей в городе Семее, восстановительные работы после паводков в городе Аягозе. Построены: общежитие на 104 места для Политехнического колледжа города Аягоза, здание спального корпуса спортивного интерната на 200 мест и пристройка борцовского зала к зданию ДЮСШ №1 в городе Семее и т.д.
Фото: пресс-служба акимата Абайской области