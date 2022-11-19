Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Семь человек погибли при взрыве в жилом доме на Сахалине

Семь человек погибли при взрыве в жилом доме на Сахалине Фото: T.me/limarenko_official
В жилом доме в Тымовске на Сахалине 19 ноября произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, семь человек погибли, из них трое детей. Поиски еще трех местных жителей продолжаются. Пострадали девять человек.

Основной версией причины трагедии считается взрыв газового баллона, который находился на балконе одной из квартир. Местные власти уточнили, что дом не был газифицирован.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники.

взрыв в доме

Фото: T.me/limarenko_official

взрыве в жилом доме на Сахалине

Фото: МЧС России

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту взрыва в доме на Сахалине.

взрыве в жилом доме на Сахалине

Фото: МЧС России

Читайте также

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве котельной в Акмолинской области

Семье погибшего при взрыве котельной в Акмолинской области будет оказана помощь

Дети не пострадали во время обрушения школьной котельной в Акмолинской области

Анастасия Стативкина
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
Бахтяир Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления