Семь человек погибли при взрыве в жилом доме на Сахалине

В жилом доме в Тымовске на Сахалине 19 ноября произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, семь человек погибли, из них трое детей. Поиски еще трех местных жителей продолжаются. Пострадали девять человек.

Основной версией причины трагедии считается взрыв газового баллона, который находился на балконе одной из квартир. Местные власти уточнили, что дом не был газифицирован.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники.

Фото: T.me/limarenko_official

Фото: МЧС России

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту взрыва в доме на Сахалине.