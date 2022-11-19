На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Ранее, в целях обеспечения надлежащей пропускной способности и учитывая отсутствие на участке жилых и административных строений, максимальная скорость была 80 км/ч.
Сейчас, когда здесь ввели в эксплуатацию ряд жилых комплексов и объектов сервиса, в целях обеспечения безопасности на дороге скорость снижена до 60 км/ч. Ранее установленные дорожные знаки 80 км/ч демонтированы.
Вместе с тем скоростной режим изменен на участке улицы Аныракай от жилого массива Бағыстан до Южной объездной дороги, с увеличением максимальной скорости до 80 км/ч.
"Просим принять во внимание указанные изменения и осуществлять движение, соблюдая ПДД. Напоминаем, что на всех указанных участках функционируют камеры "Сергек", фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в том числе скоростной режим". Пресс-служба ДП города Астаны
По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности можно обратиться в колл-центр Управления административной полиции ДП города Астаны по телефонам: 69-75-75, 71-69-77, WhatsАpp 8-705-295-86-20.