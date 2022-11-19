На дорогах Астаны изменен скоростной режим

На участке проспекта Мангилик Ел от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра и в обратном направлении изменен скоростной режим, сообщает Zakon.kz.

Ранее, в целях обеспечения надлежащей пропускной способности и учитывая отсутствие на участке жилых и административных строений, максимальная скорость была 80 км/ч.

Сейчас, когда здесь ввели в эксплуатацию ряд жилых комплексов и объектов сервиса, в целях обеспечения безопасности на дороге скорость снижена до 60 км/ч. Ранее установленные дорожные знаки 80 км/ч демонтированы.

Вместе с тем скоростной режим изменен на участке улицы Аныракай от жилого массива Бағыстан до Южной объездной дороги, с увеличением максимальной скорости до 80 км/ч.

"Просим принять во внимание указанные изменения и осуществлять движение, соблюдая ПДД. Напоминаем, что на всех указанных участках функционируют камеры "Сергек", фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в том числе скоростной режим". Пресс-служба ДП города Астаны