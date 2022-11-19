Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве котельной в Акмолинской области

Фото: akorda.kz

В Акмолинской области 18 ноября при взрыве котельной пострадали три человека. Позже стало известно, что один мужчина скончался, сообщает Zakon.kz.

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