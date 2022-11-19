Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве котельной в Акмолинской области
Фото: akorda.kz
В Акмолинской области 18 ноября при взрыве котельной пострадали три человека. Позже стало известно, что один мужчина скончался, сообщает Zakon.kz.
Два человека находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
"Состояние пациентов 1990 г.р. и 1983 г.р. оценивается медиками как стабильное. Лечение получают в условиях хирургического отделения Аршалынской районной больницы". Пресс-служба акима Акмолинской области
Ночью скончался один из пострадавших при взрыве школьной котельной.
18 ноября в поселке Аршалы в средней школе имени Жумабека Ташенова в отдельно стоящей котельной произошел разрыв парового отопительного котла.
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