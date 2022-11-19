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В Северном Казахстане спасли двух лебедей

В Северном Казахстане спасли двух лебедей Фото: pixabay
Североказахстанские спасатели помогли двум серым лебедям на озере около Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Информация о птицах поступила оперативному дежурному областного департамента по ЧС утром 18 ноября, передает Петропавловск.news.

Руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов сообщил, что на озере Соленое замерзает пара серых лебедей, слишком слабых, чтобы улететь в теплые края со своими сородичами.

Группа сотрудников оперативно-спасательного отряда прибыла на место. Чтобы добраться до птиц почти в центре озера, на расстоянии 500 метров от берега, спасатели Рустем Кожин и Едиль Зикрин использовали специальную спасательную доску.

"Один стоял на льду, не имея сил убежать, его доставили на берег первым. Второй был пошустрее, когда мы подошли, отбежал метров на 200, но и его, бережно обняв, я принес к берегу. Толщина льда в том месте позволяла нам идти без опаски". Спасатель Едиль Зикрин

На берегу птиц передали Олегу Беспалову. Их теперь ждет незамерзающий водоем, Теплый канал ТЭЦ-2, где они могут прожить до весны.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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