Подведены итоги первого международного шахматного турнира Konaev CUP 2022

В Конаеве завершился первый международный турнир по шахматам Konaev CUP 2022, в котором приняли участие более 300 игроков из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Армении и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия спортивного состязания принял участие аким области Марат Султангазиев.

"Город Конаев стал центром спортивных мероприятий. Развитие массового спорта – одно из приоритетных направлений стратегического плана развития нашего государства. Думаю, что такое крупное спортивное мероприятие в будущем будет способствовать подготовке и воспитанию спортсменов высшего класса". Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также на мероприятии выступили гроссмейстеры, прославившие Казахстан на мировой арене. Среди них: президент Федерации шахмат и шашек Алматинской области Саят Егенбердиев, международный гроссмейстер среди женщин, вице-чемпион Азии, победитель Азиатских игр по быстрым шахматам Динара Садуакасова, вошедшая в десятку сильнейших в мире, капитан сборной команды РК по шахматам, многократный чемпион РК и Азии, гроссмейстер международного класса Ринат Жумабаев, многократный чемпион РК, чемпион мира среди молодежи до 18 лет, мастер спорта международного класса Казыбек Ногербек. Главными судьями были заслуженный тренер РК по шахматам Алма Аширова.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Как отметил президент областной федерации шахмат Саят Егенбердиев, мероприятие такого уровня в регионе проходит впервые.

"Аким области поддержал нашу идею строительства "шахматного дома" на берегу Капшагайского водохранилища. Планируем, что здесь будет coworking-центр, кабинеты, оборудованные передовыми IT-технологиями, игровые площадки. Здесь будут преподавать шахматы сильнейшие тренеры области". Президент Федерации шахмат Алматинской области Саят Егенбердиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Я впервые здесь, в этом городе, и первые впечатления: город удивляет своим контрастом. Шахматное движение, с учетом такой поддержки от руководства области, думаю, будет развиваться семимильными шагами. Новый областной центр стал центром спортивных мероприятий. Я готовилась летом принять участие в соревновании Oceanman Kapchagay, но не получилось в связи с графиком. Планирую на следующий год обязательно принять участие и буду готовиться с тренером". Динара Садуакасова

Далее весь день проходили игры между спортсменами по швейцарской системе, шахматистам предстояло пройти девять этапов. Общий призовой фонд составил 4 млн тенге. По итогам девяти этапов обладателем главного кубка турнира и денежного сертификата на 500 тыс. тенге стал шахматист из Азербайджана Аркадий Найдич.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Мы участвовали в разных международных турнирах. Сравнивая их, я бы хотел выразить благодарность организаторам, которые провели турнир на высшем уровне. Мы ни на что не отвлекались, кроме игры, и в этом заслуга всех, кто был задействован в проведении такого мероприятия. Надеюсь, турнир будет ежегодным и все больше шахматистов, услышав об этом замечательном турнире, будут принимать участие", – подчеркнул победитель турнира.

К слову, уже стало известно, что проведение международного турнира вошло в календарь мероприятий на следующий год. А руководство области планирует на набережной Капшагайского водохранилища построить Аллею шахматистов.