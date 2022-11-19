252 казахстанских школьника завоевали медали на международных олимпиадах с начала года

252 казахстанских школьника завоевали медали на международных олимпиадах по основным предметам с начала 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Юные таланты принесли в копилку страны 45 золотых, 78 серебряных и 129 бронзовых медалей, передает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Школьники успешно представили Казахстан в таких престижных континентальных олимпиадах, как Международная дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, международная математическая олимпиада "Шелковый путь", Балканская олимпиада по математике, Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, Азиатская олимпиада по физике (APhO), Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике.

"Число участников в международных предметных олимпиадах в этом году увеличилось до 600 школьников. 27 наших ребят обновили рекорд прошлых лет и завоевали медали в семи самых престижных международных олимпиадах – IMO, IPhO, IBO, IOL, IchO и др. Впервые за всю историю участия призеры этих олимпиад получили премии на сумму более 73 млн тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах. В следующем году перечень олимпиад, по итогам которых дети будут получать аналогичную поддержку, увеличится с 7 до 14". Председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Отметим, что школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1,5 тыс. минимальных расчетных показателей (МРП), за серебряную медаль – 1 тыс. МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги, подготовившие школьников к интеллектуальным соревнованиям.