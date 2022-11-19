Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог назвала продукты, ухудшающие работу мозга

Ухудшающие работу Фото: pixabay
Врач-диетолог, эндокринолог предупредила, что алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Наталья Лазуренко в интервью Москва 24 рассказала, что горячительные напитки угнетают нервную систему и тормозят любые мыслительные процессы. Особенно если употреблять их сверх меры. Под воздействием алкоголя уменьшается возможность мозга обучаться — человек не может собраться с мыслями, сконцентрироваться даже на привычной работе.

Жареная пища закупоривает сосуды, создавая препятствия для притока витаминов к клеткам мозга, а сладости, кроме этого, негативно сказываются на передаче нервных импульсов.

Эндокринолог поясняет, что все токсические продукты откладываются на стенке сосудов, которые поэтому элементарно не смогут протолкнуть к отдаленным участкам питательные вещества.

Кроме того, эксперт порекомендовала не злоупотреблять выпечкой, хлебобулочными изделиями из белой муки и сахаром. Эти продукты приводят к запуску процесса гликирования, из-за которого начинается засахаривание важных биологических молекул, уточнила диетолог. Лазуренко подчеркнула: если включить их в регулярный рацион питания, мозг станет постепенно угасать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве котельной в Акмолинской области

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Бахтяир Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления