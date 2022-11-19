Диетолог назвала продукты, ухудшающие работу мозга

Врач-диетолог, эндокринолог предупредила, что алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Наталья Лазуренко в интервью Москва 24 рассказала, что горячительные напитки угнетают нервную систему и тормозят любые мыслительные процессы. Особенно если употреблять их сверх меры. Под воздействием алкоголя уменьшается возможность мозга обучаться — человек не может собраться с мыслями, сконцентрироваться даже на привычной работе.

Жареная пища закупоривает сосуды, создавая препятствия для притока витаминов к клеткам мозга, а сладости, кроме этого, негативно сказываются на передаче нервных импульсов.

Эндокринолог поясняет, что все токсические продукты откладываются на стенке сосудов, которые поэтому элементарно не смогут протолкнуть к отдаленным участкам питательные вещества.

Кроме того, эксперт порекомендовала не злоупотреблять выпечкой, хлебобулочными изделиями из белой муки и сахаром. Эти продукты приводят к запуску процесса гликирования, из-за которого начинается засахаривание важных биологических молекул, уточнила диетолог. Лазуренко подчеркнула: если включить их в регулярный рацион питания, мозг станет постепенно угасать.

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