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Глава госхолдинга "Байтерек" больше не имеет российского гражданства

глава Нацхолдинга Фото: baiterek.gov.kz
Председатель правления национального холдинга АО "НУХ Байтерек" Канат Шарлапаев обратился с заявлением к российской стороне с просьбой о лишении его гражданства, сообщает Zakon.kz.

Шарлапаев родился в Саратовской области, потому и имел российское гражданство.

Портал правовой информации РФ опубликовал указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому просьба главы Нацхолдинга была удовлетворена.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Шарлапаева Каната Бисимбаевича, родившегося 9 июля 1981 года в Саратовской области, с дочерью Шарлапаевой Даной Канаткызы, родившейся 5 апреля 2017 года в городе Москве", – говорится в тексте документа.

Отметим, что также Шарлапаев имеет гражданство Великобритании. Казахстанского гражданства у него нет.

Шарлапаев был назначен на должность предправления АО "НУХ Байтерек" в феврале 2022 года. 21 сентября 2022 года он возглавил совет директоров Bereke Bank.

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