На Сахалине в результате взрыва в жилом доме погибли 4 детей и 5 взрослых

В поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября около 08:03 по времени Астаны произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Известно о девяти погибших, четверо из которых – дети. Как рассказали в правительстве региона, судьба еще одного человека пока неизвестна, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался 20-литровый газовый баллон. Отмечается, что подобные баллоны запрещено ставить в помещениях. В результате произошло обрушение с пятого по первый этаж.

Из-за взрыва без крыши над головой остались 23 человека.

"Оставшиеся без крова люди сейчас находятся у родственников и в гостинице. Часть жильцов здания – в центре временного размещения. Всем, кто пострадал в результате взрыва, лишился жилья или имущества, будет оказана необходимая помощь. Завтра специалисты начнут обследование дома". Пресс-служба правительства Сахалинской области

Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что решение с жильем власти будут принимать по каждой семье отдельно.

"Первым делом предложим временное жилье. А потом купим для них постоянное. Окажем и материальную помощь". Валерий Лимаренко

Семьям погибших обещают выплатить по 1 млн рублей (около 7,5 млн тенге). Также финансовую помощь обещают оказать пострадавшим и тем, кто остался без жилья.