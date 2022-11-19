В Шымкенте мать успокаивала ребенка, высунув его с балкона 4-го этажа

Фото: скриншот видео

В Шымкенте женщина высунула дочь с балкона четвертого этажа и держала ее на весу какое-то время. Инцидент засняли прохожие, сообщает Zakon.kz.

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