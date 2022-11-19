В Шымкенте мать успокаивала ребенка, высунув его с балкона 4-го этажа
Фото: скриншот видео
В Шымкенте женщина высунула дочь с балкона четвертого этажа и держала ее на весу какое-то время. Инцидент засняли прохожие, сообщает Zakon.kz.
Видео попало в соцсеть, на что и обратили внимание сотрудники Управления полиции Аль-Фарабийского района.
"По данному факту проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка разъяснила, что ее дочь сильно плакала и просилась во двор. Мать успокаивала ребенка, показывая ей находящуюся во дворе старшую дочь". Пресс-служба ДП города Шымкента
Сообщается, что полицейские поговорили с семьей о строгом соблюдении мер безопасности.
С ребенком все в порядке.
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